藍提名36席 2區超額擬初選

國民黨新北市黨部主委黃志雄2日透露，藍營預計在新北市議員選舉提名36席，其中第7選區與第11選區預期會進入初選階段。圖為新北市議會。（柯毓庭攝）

國民黨新北市黨部主委黃志雄2日專訪時透露，藍營預計在新北市議員選舉提名36席，其中第7選區（永和）與第11選區（汐止、金山、萬里），因為新人眾多，分別有2位、3位搶攻，預期會進入初選階段，結果最遲4月才會出爐。

黃志雄指出，國民黨目前在新北擁有32席次，預計此次選舉提名36席，以議會過半、34席次為努力方向，因為山地原住民、平地原住民議員各增加1席，至於要初選的地區，由於第11選區有3名新人有意參選、第7選區有2名新人有意參選，預計這2區會先協調，但很有可能因協調不成進入初選。

第11選區因前議員廖先翔選上立委空出１席，國民黨前發言人蕭敬嚴走過黨紀處分風波後，1日宣布投入汐金萬議員選舉。另外也有意願爭取黨內提名的，包含立委羅智強辦公室主任何元楷及新北市民政局祕書張珀源。第7選區則因現任資深議員連斐璠宣布不連任出缺，民治里長陳以樂、永和區工商婦女聯誼會長李珮媜均表態爭取。

黃志雄表示，議員部分會等黨中央發布選舉辦法才開始，第1階段現任應該會優先提名，選區還有空間的，才會讓有志者登記領表，預計2月底至3月初就會進行，會先朝開協調會處理，若協調不成，會後1個月左右才會進行民調初選，預計時間會落在4月。

另針對民眾黨表態要在新北市提名11席，黃志雄表示，席次極大化是一個大方向，如果贏了市長、議會不過半，市長推動市政會辛苦，因此不管誰出線選新北，藍營未來一定都會全力輔選、推動藍白小雞。

黃志雄分析，民眾黨在新北市的議員席次增加「我覺得是必然」，3席以上就可以成立黨團，因此民眾黨往黨團方向努力，他認為是有機會的，但想要11席全上有困難，白營往3席走、藍營往34席走「互不影響」，藍白一起努力讓席次極大化，才能支持未來共推市長，這才是關鍵。