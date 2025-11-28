藍提國籍法修法 吳思瑤：將強力反制盼在野三思

（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨立委傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天受訪說，這違反單一忠誠義務與平等性原則，民進黨團會強力反制，請在野三思而後行。

中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體聯訪，針對藍營推動國籍法修法等議題，作相關說明。

吳思瑤說，國民黨想為中國籍人士獲得特權修法，民進黨立法院黨團絕對會強力反制，因為從社會反彈的聲量來看，此案涉及違反單一忠誠義務，更違反平等性原則，請在野黨對這種高度爭議的議案，三思而後行。

吳思瑤也說，在這個會期初，在野黨口口聲聲說民生第一、民生優先，但在野連番推動爭議性法案，請問民生優先到哪裡去了，這次國籍法修法絕對是爭議中的爭議。

吳思瑤表示，對於中配的參政權，應比照所有台灣民眾，只要有雙重國籍都需要放棄，也要比照所有在台灣的外國人士，只要參選就只能夠效忠中華民國憲法。此外，如同結婚一樣，法律規定得很清楚，不能犯重婚罪，希望國籍法修法不要再次引來民眾的怒火。

此外，總統賴清德宣布投入新台幣1兆2500億追加國防預算，引發討論。

吳思瑤指出，支持賴總統強化國防，這也是正當且必要的投資，而且印太地區也有志一同抵禦中國的軍事風險，用實際行動增加軍事相關投資，因為投資國防就是投資安全，她要請在野黨不要當國家的敵人，應該當國安的戰友。（編輯：翟思嘉）1141128