藍提國籍法修法 梁文傑：兩岸條例僅規定陸配參選權

（中央社記者王承中台北26日電）國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。陸委會副主委梁文傑今天說，

在野黨要修國籍法，等於把問題丟回到兩岸人民關係條例，但現行條例只規定符合資格的陸配可以登記參選，未來還是會有爭議。陸委會尊重內政部解釋。

中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

立法院財政委員會上午審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算（114年度）」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議，邀請梁文傑等人列席備詢。

國民黨立委賴士葆質詢說，陸配的參政權到底是依據國籍法還是兩岸人民關係條例，陸委會對此的立場。

梁文傑表示，兩岸人民關係條例有規定，陸配在台灣地區設有戶籍滿10年後，可以登記參選，而選舉過程要依選罷法規定，陸配當選後是否要放棄國籍，是屬於國籍法規定。兩岸人民關係條例只規定陸配登記參選的權利。

賴士葆指出，兩岸人民關係條例規定陸配取得身分10年後可以參政，既然讓陸配登記參選，當選又有什麼問題，如果要依國籍法規定，就等於不承認中華民國在大陸地區主權。但根據中華民國憲法，陸配沒有國籍可以放棄，這是很嚴重的問題，陸委會應表達立場。

梁文傑表示，現行法律規定其他國籍的歸化者，也都是在取得身分滿10年後，有登記參選的權利，跟陸配相同，但是當選後，就會有國籍法的問題。

賴士葆向梁文傑說，「你要小心喔」，如果陸委會跟隨內政部，就是道地的搞台獨，台獨就明文化、檯面化，這對台灣是危險的。

民進黨立委林月琴也關切傅崐萁提出修改國籍法的提案。梁文傑重申，根據兩岸人民關係條例，陸配在台灣地區設有戶籍滿10年後，可以登記參選，但當選後顯然還是擁有中華人民共和國的國籍，陸委會尊重內政部的解釋。

梁文傑指出，內政部認為，依據國籍法規定，所謂的外國籍是中華民國以外的國籍，不管是哪一國或是哪一個政治實體。如果在野黨要提國籍法的修法，等於是把問題丟回到兩岸人民關係條例，但現行兩岸人民關係條例就只規定符合資格的陸配可以登記參選，未來還是會有爭議。

梁文傑表示，站在政府的立場，希望法律一體適用。國籍法關於擔任公職的規定，核心就是單一忠誠，要求公職人員只能對單一政府效忠，所以才有放棄雙重國籍的規定。（編輯：萬淑彰）1141126