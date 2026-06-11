藍提學貸免息入法綠籲保留彈性 條文保留送協商

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（中央社記者林敬殷台北11日電）立法院教育及文化委員會今天審查高級中等學校教育法第58條、大學法第35條、專科學校法第44條條文修正草案，民進黨立委主張學貸利息全免、延長學貸寬限期不應強制入法，盼保留彈性不要綁死，國民黨立委則認為入法有宣示意義及增加執行積極性，朝野歧見過大，條文保留送黨團協商。

立法院教育及文化委員會今天審查高級中等學校教育法第58條、大學法第35條、專科學校法第44條條文修正草案。

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上述3法被國民黨立委視為「學貸三法」，旨在減輕學生及青年還款壓力。

在高級中等教育法部分，國民黨團主張就學貸款利息由教育部編列預算全額補助學生，在大學法部分，國民黨團要求，家庭所得淨額適用稅率12%以內者，免納學費，免納之學費，由教育部編列預算補助學生，在專科學校法中則是主張，貸款利息由政府編列預算全額補貼，貸款學生應自學業完成、服義務兵役、參加教育實習或其他事實完成日後滿2年之次日起，依年金法按月攤還本金。

審查會首先審查高級中等教育法，國民黨立委羅智強表示，就學貸款零利率可以減輕學生及家庭壓力，總統賴清德在2009年當立委時提出，賴當時主張把利率降為0，還款期限3年，讓大學生安心就學，國民黨更近一步，也配合賴總統最近公布的政策，讓年輕人輕裝上陣，且少子化後，申請學貸人數下降，教育部應行有餘力，用減輕學貸壓力幫助年輕人。

民進黨立委吳思瑤指出，民進黨主張授權教育部就助學條件、額度、權利義務及其他應遵行事項之辦法訂定辦法，民進黨一向反對用片面修法方式去增加政府預算支出侵害行政權，呼籲國民黨再三審酌，若要入法，應以原則性文字授權行政部門執行，保留彈性不要綁死，才能真正幫助學生。

列席的教育部次長朱俊彰表示，不管是寬限期、利息補貼等，都可以透過現行的就學貸款辦法中實施，呼籲立委再三斟酌。

由於雙方均堅持自己的修法版本，會議主席國民黨籍召委羅廷瑋宣布條文保留送協商。

接續審議的大學法及專科學校法，也遇到同樣的情況，民進黨團主張以原則性文字，授權行政部門執行，不要強制入法，國民黨則認為入法才有宣示意義及增加執行的積極性。

朝野雙方無法取得共識，3法的修法條文均保留送交黨團協商。（編輯：蘇龍麒）1150611