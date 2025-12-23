藍提憲法判決交人民公投複決 綠：全世界沒有先例

（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北23日電）國民黨立法院黨團擬推動公投法修法，主張憲法法庭判決未來可交由公民投票進行複決。民進黨立法院黨團今天表示，實施直接民權的民主國家，不曾發生以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判先例，國民黨團如何判斷憲法法庭違法，令人不解。

國民黨立法院黨團擬推動公投法修法，主張除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案，將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內即應實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

國民黨團書記長羅智強表示，大法官的憲法判決攸關國家重大國政，一旦發生爭議，是不是應該交給人民做決定，所以這次公投法的修正，會把這個部分明文規定。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院輿情回應記者會指出，從世界各國實施直接民權的民主國家經驗來看，皆未曾出現以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判的先例。對於國民黨未來如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團將持續關注。

鍾佳濱提到，司法院是司法最高機關，憲法法庭依法負責法規範審查、機關間憲政爭議，以及總統彈劾案件的審理，國民黨團如何判斷憲法法庭「違法」，令人不解。

鍾佳濱強調，國民黨團將直接民權置於權力分立與憲法至上的原則之上，這顯然是一個很大的誤謬。（編輯：張若瑤）1141223