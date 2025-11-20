藍提憲法「一國兩區」 陸委會：政治語言獨到見解

（中央社記者李雅雯台北20日電）國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。陸委會回應，翻遍法條找不到這4個字，這是政治語言、獨到見解，沒有特別的評論。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

蕭旭岑強調，國民黨兩岸路線是中華民國一中憲法、一國兩區規定。陸委會主委邱垂正今天上午接受廣播節目專訪時說，這就像「九二共識」一樣，一國兩區是太濃縮、太簡化甚至是超譯的概念，在幾個文字裡，塞了很多東西。

梁文傑今天下午回應，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例和其他相關法律處理兩岸事務，這個立場是一貫的。一國兩區是一個政治語言、不是法律語言，翻遍法條沒看到這4個字，蕭旭岑的說法是獨到見解，沒有什麼特別的評論。

時任陸委會主委蔡英文在2002年4月強調，現行兩岸關係條例的一國兩區法理概念，由於涉及憲法增修條文架構的改變，不宜調整。這段記載在2002年陸委會年報「兩岸交流大事記」欄位可以查到。

記者提問，蔡英文彼時談話、蕭旭岑所言與邱垂正發言是否有所衝突？

梁文傑重申，陸委會處理公務文件不會出現一國兩區4個字，也不會出現九二共識、「一中原則」等，這些文字不是法律用語，那是政治、學術等領域提出來的看法，這些看法沒有什麼爭論的必要。

梁文傑指出，蕭旭岑所談的「一國」是指中華民國，不過現在碰到的問題是，中共不承認中華民國、中共想讓中華民國不存在，在這樣的狀況下，自己人爭論一國兩區這4個字究竟有什麼意義，硬要加上「兩區」，「那不就是蛇足嗎」。

梁文傑表示，與其現在講什麼一國兩區，不如先去問問中共，他願不願意讓中華民國繼續存在，這才是重點，如果中共連中華民國都不想讓他存在，再講一國兩區有什麼意義。（編輯：楊昇儒）1141120