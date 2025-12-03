藍提擴大中配參選 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑！

行政院長卓榮泰今(3)日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁推動修「國籍法」，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。行政院長卓榮泰今(3)日下午接見北美台灣鄉親時重話嗆聲，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」

卓榮泰今天在致詞時，細數行政院面臨國會朝小野大的困境。卓揆表示，這麼多年來，政府很少遇到今天這個狀況，明年度中央政府總預算審查還躺在立法院，沒有辦法付委，卻通過了一個會讓中央政府沒有辦法編預算的財政收支劃分法，而行政院版的財劃法躺在立法院，也不讓給審、不給通過。

卓榮泰指出，政府上週提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，希望向全世界展現國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區民主力量，站在一起共同維護區域安全和穩定，但現在也躺在立法院不審。

卓榮泰說，在野要賴總統到立法院報告，且要一問一答，做國情報告，憲法規定，總統可以去，不是說總統必定去；賴總統雖然展現高度善意與責任，但總統去立法院一問一答是違憲的，即問即時答就是像他到立法院總質詢，「要敲桌子，桌子敲到快要壞掉了，要大聲咆哮，我來就好了，不用總統。」

卓榮泰也提到立法院最快12日三讀的停砍年改案，他強調，這會影響到年輕公務員，年金改革是國家財政永續、世代正義，「在野卻利用停砍年金改革，要將整個國家的財政重新再來翻攪一次，這也非常要不得」。

卓榮泰說，其他還有很多像不在籍投票等問題，都橫在立法院，「我們一件一件抽絲剝繭」，希望能夠站在國家一體、以人民為念的角度，國會能停止對國家主權、財政、國家安全的各種妨礙。

