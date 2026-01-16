藍提新增計劃預算逕付二讀 共涵蓋38項約718億元

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨立法院黨團書記長羅智強今天表示，藍白今天將針對新興資本新增計畫的動支案提出逕付二讀，第一波共涵蓋38項計畫，金額約新台幣718億元，主要是針對地方民生急迫的一些新增計畫。只要民進黨團不阻擋，下週就可以開始協商。

民國115年中央政府總預算卡關，國民黨立法院黨團昨天表示，將在立法院會正式提案，依據預算法第54條相關規定，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

今天立法院召開院會，國民黨團書記長羅智強在會前受訪表示，在經過跟民眾黨團的溝通，以及黨團內部溝通，也徵詢地方政府的意見及廣納社會各界意見，今天國民黨團跟民眾黨團會正式將新興資本新增計畫的動支案提出逕付二讀。

羅智強指出，第一波總共涵蓋38項計畫，金額約718億元，主要是針對地方民生急迫的一些新增計畫，或者是新興計畫裡面的一些支出專案。

羅智強表示，他感到非常遺憾，這件事情本來應該是行政院要做的，但行政院捨其道而不為，原因就是要鋪墊造謠的劇本。既然執政黨擺爛不做，那就由在野黨來做。 過去3週，國民黨團跟民眾黨團、地方政府都密切在協調，也達成共識。

羅智強指出，今天第一波會先提出38項計畫的動支，如果還有其他行政院覺得需要的計劃，也歡迎行政院趕快提出。

羅智強表示，他也要呼籲民進黨，今天藍白提出逕付二讀，希望民進黨簽不復議同意書，只要民進黨簽了，下週就可以開始審查相關預算，所以希望民進黨不要擋預算，不要擋民生，趕快支持在野黨的提案。

羅智強指出，在野黨今天提出逕付二讀，只要民進黨團不阻擋、拖延，下週就可以開始進行政黨協商，開始討論相關新增計劃的預算，而在討論過程中，也尊重所有立委的意見，當然可以針對預算提出凍結、刪減還是要全數通過。

羅智強重申，只要民進黨團不拖延、不阻擋，基本上相關新增計畫的預算就可以在最短時間內通過。（編輯：蘇龍麒）1150116