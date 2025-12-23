藍提案主張公投可複決憲判 綠黨團嗆拭目以待

針對國民黨立院黨團提案主張憲法法庭裁判可經由公投交由人民複決，民進黨立院黨團批評誤謬。（本報資料照片）

國民黨立院黨團不滿憲法法庭對於《憲法訴訟法》修法的憲判，推出《公投法》修正草案反制，主張憲法法庭裁判可經由公投由人民複決。民進黨立院黨團今（23）天批評「誤謬」，並以直接民權發達的國家瑞士為例，指不曾發生憲法法庭通過的判決被公投推翻的案例，所以民進黨團拭目以待，想知道到底國民黨團會如何論述。

國民黨團提出《公投法》修正草案，內容指113年憲判8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；114年憲判1號，「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，司法院是我國最高司法機關，憲法法庭主持法規範審查、各機關衝突、憲政衝突，以及負責審理總統彈劾案，他們很好奇違法行使憲法審查權要由誰來認定，如何判斷憲法法庭違法？而國民黨團想出來方式是用直接民權，認為直接民權可凌駕權力分立跟憲法之上，這顯然是一個很大的誤謬。

鍾佳濱以瑞士舉例說明，指就算是直接民權最為發達的國家瑞士，只有公民投票通過的事項被憲法法庭所推翻，不曾發生憲法法庭的裁判被公民投票所推翻，所以他們拭目以待，國民黨未來要如何論述「用公民投票的機制來推翻、否決或複決憲法法庭的判決」。

另外，針對媒體報導稱大罷免期間，府院請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，民眾黨主席黃國昌今赴北檢告發《不法關說罪》一事，民進黨書記長陳培瑜說，黃國昌要去檢舉，就請拿出具體的證據，強調若黃是告發人就有提供證據的義務，「把證據拿出來，我們再來對話」。

