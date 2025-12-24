藍提案修公投法「公投推翻違憲判決」？ 沈伯洋：變太上皇

台北市 / 綜合報導

國民黨團提出《公投法》修正案，研擬讓憲法法庭做出的判決結果，在未來可交由公投複決，綠委沈伯洋批評藍白想癱瘓憲法法庭，讓立法院變太上皇。此外，公投綁大選相關法案三讀過關後，明年九合一大選，過去邊投票邊開票的情況是否上演，也成了新的中選會主委一道難題。

民眾拿著選票，在投票所外大排長龍，2018年公投綁大選，從白天投到黑夜，不少人還是歷歷在目，記者姚俐安說：「當年的九合一選舉，加上十個公投案，通通一起舉行，造成有許多投票的地區，到了下午四點，還有許多民眾在外面大排長龍，甚至出現邊開票邊投票的情況，直到隔天的凌晨三點多，才完成開票作業。」

中選會主委陳英鈐(2018.11.25)說：「跟全國的民眾說一聲抱歉。」當時的中選會主委陳英鈐，難以抵擋民怨宣布請辭立刻獲准，時隔多年立法院21日三讀，通過《公投法》第23條修正案恢復公投綁大選的制度，民進黨痛批如果亂象再度重演，到底誰來負責接下來的中選會主委出爐，也很可能成為他的第一個關卡，除此之外藍白憲訴法，19日憲法法庭做出決議判定違憲，不滿五位大法官做出決議，實國民黨打算提案修公投法，除了彈劾案件裁判主文之複決，也就未來憲法法庭判決可交由公民投票進行複決，並訂出推翻判決後失效時間。

國民黨團書記長羅智強(2025.12.23)說：「對於大法官所做的，相關的憲法判決，我們認為事實上，也攸關國家的重大國政，就像賴清德總統說的，更大的民主，那如果一旦發生了一些爭議的情況之下，那是不是應該，也應該要交給人民來做共同的決定。」

民進黨立委沈伯洋說：「針對過去，就是，過去憲法法庭已經有的判決，立法院竟然想要直接提案，說這是一個無效的憲法法庭的判決，也就是立法院變成太上皇，他可以決定憲法法庭的判決，有效還是無效，對於未來憲法法庭要做的判決，給他壓力，用這樣的一個民粹的方式，讓憲法法庭的運作，實質遭受到損害。」接下來就看審議過程中，民進黨怎麼擋下這項提案。

