政治中心／綜合報導

立法院國民黨團喊修國籍法，替中配參政解套，週五在院會一讀付委審查，綠營憂心中國滲透無孔不入，陸委會更示警可能這些公職受中國法律要求得提供情資，總統賴清德也喊話三思，沒必要修法免除陸籍配偶對中華民國單一忠誠責任、徒增社會疑慮。

國籍法週五在立院院會一讀，後續交付委員會審查，國民黨團心心念念修法，幫中配解套"雙重國籍"，能名正言順參政，總統賴清德呼籲三思，免得徒增社會疑慮。

廣告 廣告

總統賴清德：「不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國的單一忠誠的責任，一旦修法成功只不過是增加社會，對來自中國大陸的新住民會增加疑慮而已，我希望立法院目前熱衷於推動，國籍法修法的人士，立法委員都能夠要三思。」

藍提案修「國籍法」解套中配參政限制 賴清德：徒增社會疑慮

國籍法週五在立院院會一讀，後續交付委員會審查。（圖／民視新聞）

而且目前全台，包括北北桃還有4名里長，具有中國籍身分，地方公所仍在審查中，明年2月有望遞補民眾黨立委席次的李貞秀，也具台灣、中國雙重國籍。





立委（國）羅智強：「卓榮泰這番，扣陳水扁跟蔡英文紅帽的談話，說得實在太好了，陳水扁和蔡英文，你怎麼可以准許，包括史雪燕還有鄧萬華，還有包括這些村里長，在你們執政的時候，怎麼可以去參選呢？。」

立委（民）賴瑞隆：「不要再用這種轉移焦點的方式啦，現在大家所面對的就是習近平的時代，中國對台灣是無所不用其極的滲透，挑戰更加艱鉅的時候，我們應該要與時俱進的思考。」

國民黨還在酸，但綠營憂心當今兩岸情勢，難保修法上路變助攻中國滲透，陸委會更直言，中國法律恐怕將要求這幾位村里長，提供情資。

陸委會副主委梁文傑：「（中國）反間諜法國家情報法，還有國家安全法，這三部法律全部都要求中國公民，他要配合國家情報工作，他今天在台灣擔任公職，他如果可以接觸得到國家機密，那中共方面，我想絕對會要求，你要提供相關的線索和證據。」

藍提案修「國籍法」解套中配參政限制 賴清德：徒增社會疑慮

陸委會針對國籍法修法示警，中國法律恐怕將要求這幾位村里長提供情資。（圖／民視新聞）

就怕中配參政公職，其實背後就藏中國黑手成國安破口，這道防線不能不守！





原文出處：藍提案修「國籍法」解套中配參政限制 賴清德：徒增社會疑慮

更多民視新聞報導

挺徐春鶯？鄭麗文稱「賴清德追殺中配」 律師：藍白是要修法替詐騙除罪嗎？

台鐵萬華站要變美了！吳沛憶爭取3千萬改造 盼未來帶動商圈觀光

2027年核三會重啟？卓榮泰震撼表態：若安全無虞可做規劃

