藍提案助理費除罪化 王婉諭點出3隱患恐讓「貪污合法化」

時代力量黨主席王婉諭痛批，國民黨提案將助理費免核銷，形同讓貪污行為合法化，呼籲立院應推動《公費助理任用條例》，建立透明專業制度。（圖／CTWant攝影組）

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，主張將立委助理費改為由立委「統籌運用」並免檢據核銷。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（5）日強烈批評，此舉形同讓「貪污合法化」，恐讓立委可名正言順領取「私房錢」。她痛批，藍營聲稱此案是「保護助理」的進步法案，但事實上藍綠白三黨的助理與立法院助理工會均公開反對，證明該修法並非為助理權益著想，而是替特定涉案立委解套。

王婉諭談到，國民黨立委陳玉珍提案欲將「詐領助理費」除罪化，主張立委不必檢據核銷即可領取助理費，形同讓貪污行為合法化。她指出，國民黨團總召傅崐萁雖聲稱這是「保護助理」的進步法案，但藍綠白三黨的國會助理與立法院助理工會均明確反對，顯見此修法若通過，將幫助高虹安、顏寬恒涉案立委解套，更會摧毀國會的專業運作。

她指出，現行制度下，立委每月可獲 56 萬元助理費，由立法院直接匯入助理帳戶；然而陳玉珍版本卻改為「統籌款」，讓立委可自由運用、不限用途也免檢據核銷。

王婉諭點出三大問題：第一，立委可合法領取「私房錢」，助長貪腐風氣；第二，助理費既不用核銷，恐出現「某些立委不需要聘請助理，打混摸魚一樣也能領錢」的荒謬情況；第三，若助理名單無須通報，將使國會內部成為政治酬庸與人脈滲透的溫床，危及機敏資訊與公共決策安全。

王婉諭強調，立院助理制度本已缺乏明確法制與勞動保障，應推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、專業的聘用制度，而非倒退除罪化。

國民黨立委陳玉珍所提修法版本，規劃助理相關費用由立法院編列預算補助，並撥給立委統籌運用、免檢據核銷。（圖／CTWant攝影組）

