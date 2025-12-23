藍提案憲法法庭判決可交人民公投複決 列26日院會議程

立法院程序委員會今天(23日)討論下次院會議程，國民黨團提出增訂憲法法庭就總統、副總統彈劾案外的判決可交付人民公投複決的公投法修正草案被列入26日院會議程。國民黨立委表示，憲法法庭作成的判決攸關國家重大國政，因此希望透過立法明文化，列為公投適用事項；民進黨立委則批評國民黨提出的修法是破壞司法獨立，並表示對於反民主作為絕對會反對到底。

立法院程序委員會23日開會討論26日、30日院會議程，藍、白立委再度挾人數優勢，通過民眾黨團的提案，把藍、白各自提出的彈劾總統提案改列議程報告事項第二、三案，並交全院委員會併案審查。另外，民進黨立委所提立委赴中納管的兩岸關係條例修正案與政院版財劃法、攸關1.25兆元國防特別條例均暫緩列案。其中，1.25兆元國防特別條例至今已4度被封殺，政院版財劃法則是第5度被封殺。

此外，現行公民投票法第二條規定，全國性公民投票依憲法規定外，其他適用事項有法律的複決、立法原則的創制、重大政策的創制或複決，國民黨團提案修正公投法，增加憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部的複決，該案也被列入26日院會報告事項議程。

國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，憲法法庭作成的判決攸關國家重大國政，根據現行公投法規定，重大政策本來就是公投適用事項，因此希望透過立法明文化，把憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外的判決列為公投適用事項。他並指出，目前公投可以合併大選舉行，不排除在2026年地方選舉便推出相關公投案。

民進黨立委沈伯洋會後受訪時說，國民黨團除了提案直指憲法法庭宣判憲訴法違憲應屬無效，要用立法院決議否決司法權的存在，另外還提案修正公投法，讓公投效力壓過憲法法庭，這都在破壞司法獨立。他強調憲法法庭攸關民主機制的存續，對於反民主的作為，民進黨絕對會反對到底。(編輯：楊翎)