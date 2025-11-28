藍提案放寬陸配參政權 吳思瑤稱絕對反制：像「重婚罪」要另尋歸宿先離婚

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，增訂陸籍人士參政，無需依國籍法第20條放棄中華民國以外的國籍，並排入28日立法院會議程。對此，民進黨立委吳思瑤今（28）日表示，民進黨團絕對會強力反制，就像重婚罪，一人只能結一次婚，若要有另外新的歸宿，就必須放棄原本的婚姻，請在野黨三思而後行。

傅崐萁提案修《國籍法》已排入28日立法院會議程。民進黨立委吳思瑤今（28）日表示，民進黨團絕對會強力反制。（資料照）

立法院今日召開院會。吳思瑤受訪表示，國民黨快馬加鞭的排案國籍法，讓中國籍人士能夠獲得特權，引起社會反彈聲量，民進黨團絕對會強力反制，這涉及違反單一忠誠的義務，更是違反了平等性原則，請在野黨對高度爭議的議案，應當三思而後行。

廣告 廣告

針對國民黨團日前提出，副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君過去主張刪除歸化者的參政限制，如今立場卻完全相反？吳思瑤說，國民黨人不要一再去脈絡化，一再把時空背景大不相同的狀況，用民進黨過去的主張如何，來合理化國民黨急修國籍法的不合理之處。

吳思瑤強調，中配參政比照所有台灣國人，只要有雙重國籍都要放棄，效忠中華民國的憲法，這是最基本的ABC，就像重婚罪一樣，一個人就只能結一次婚，如果要有另外新的歸宿，就必須放棄原本的婚姻，這是平等性原則，是憲法單一忠誠的義務，國籍法真的不要再次引爆國人的怒火。

更多FTNN新聞網報導

藍提案「陸配參政無需放棄原國籍」 內政部曝國安疑慮：有提供中共情報的義務

中配參政修法後果有多嚴重？作家示範「最慘劇本」嚇壞網：傅習CP直接成局

跟嗎？藍擬修國籍法護陸配參政 黃國昌：正本清源要回到兩岸人民關係條例

