藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協商。民進黨團幹事長鍾佳濱批評，藍白一手提出彈劾，又說不接受憲法法庭的決議，要譴責大法官，就好像去法院提告，又不接受法院的判決，這是精神錯亂還是黨格錯亂？

鍾佳濱指出，司法院為最高司法機關，有沒有違法、違憲，由司法院、憲法法庭來判定，什麼時候立法院可以來解釋違法？立法院只能議決法律案、預算案，哪個眼睛看到憲法有寫到立法院可以超越司法院之上，對於違法違憲的判決逕行決定？藍白回去好好讀一讀憲法，腦袋好好想一想，立法院不是國會獨大，門都沒有。

廣告 廣告

民進黨立委莊瑞雄表示，藍白不但理盲、法盲，還是文盲，藍白去年通過國會擴權法案，自己想當檢察官、法官，被憲法法庭宣告違憲以後，藍白不服氣去修改憲訴法，大法官宣告違憲以後，藍白更生氣了，憲法就是由大法官來解釋憲法意旨，因此憲判就等於憲法。

莊瑞雄說，藍白聯手要摧毀憲法法庭，這是何其嚴重的事，若藍白能決議憲判無效，那以後藍白立委在普通法院被判刑，也立院來決議該判決無效，實在荒唐，憲法法庭就是要把違反權力分立的立法拉回正軌，今天這決議能通過的話是流氓政治，不是只有多數暴力，不要開玩笑了。

民進黨立委沈伯洋也說，去年藍白濫權要實質架空行政權，讓立法權獨大，被憲法法庭宣告違憲，今天立法院竟然做出更扯的決議，要把自己當作大法官，直接架空憲法法庭，若立法院可以決定憲判是無效的，這是實質的毀憲亂政。

沈伯洋舉例，南韓去年大法官因為政治因素人數不足，需7人才能開會，他們人不夠，憲法法庭直接凍結該規定，讓憲法法庭得以存續，因為憲法法庭的存續比什麼事情都來得重要，藍白要不要去譴責南韓的憲法法庭毀憲亂政？

沈伯洋指出，北韓的憲法規定，他們的中央法院必須服膺於人民議會，也就是說他們不存在法院的獨立性，他們的立法院最大。藍白要通過憲判無效，這是向北韓看齊，難道要變成北韓法學嗎？藍白今天做的事情，就是要讓立法權獨大，讓憲法法庭無法運作，從頭到尾癱瘓憲法法庭的就是藍白。

國民黨團提案表示，「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。又憲法裁判之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決，以人數未達憲訴法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力，自不待言」。

國民黨立委提案彈劾總統、憲判無效，民進黨立委在議場舉標語表達訴求。(記者方賓照攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白彈劾賴總統案通過 綠轟把憲判當空氣、彈劾當遊戲

被嗆「沒大腦」 陳方隅反擊：鄭麗文完全沒回答年金世代正義問題

藍營提修公投法 憲法法庭判決可交由公民複決今逕付二讀

北捷隨機砍人案掀「反恐改革」！季連成曝台日版小橘書大不同！【官我什麼事】

