藍提案譴責5大法官 修公投法反制

《憲法訴訟法》修正案被5名大法官判決違憲失效，也讓現有8名大法官分成兩派。圖為去年立法院審查《憲訴法》情形。（本報資料照片）

5位大法官判決《憲法訴訟法》修正條文違憲惹議，國民黨立法院黨團23日在程序委員會提案對5名大法官逾越司法權限予以嚴厲譴責，判決有重大明顯瑕疵應屬無效，藍白以人數優勢表決，將此決議及《公投法》修正草案列入26日立院院會議程。國民黨立委羅智強表示，不排除搭配2026地方選舉推動相關公投，以公民複決推翻大法官違憲判決。

立法院程序委員會昨開會，藍白以人數優勢通過26日院會議程討論事項僅限列6案，其中包括「國民黨團建請院會做成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯洋、蔡彩貞逾越司法權限予以嚴厲譴責，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」請公決案，列為周五院會第一案。

廣告 廣告

此外，為反制憲法法庭，國民黨團推《公投法》修正草案，讓憲法法庭裁判可經由公投交由人民複決，同樣排入26日院會議程。倘若黨團以逕付二讀方式，讓法案用最快速度三讀通過，在野接續在立院提公投案，要求憲法法庭裁判公民複決，將可趕上明年11月28日公投綁大選。

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨團提2案，一是想直接透過決議方式列在討論事項，宣告憲法法庭判決無效，質疑「這是首次聽到立院可直接否定司法權存在」；第二則是法律提案，讓公投效力壓過憲法法庭，無論哪種都是要破壞司法獨立，因此民進黨團將反對到底。

民進黨團幹事長鍾佳濱也指出，以直接民權最發達的瑞士為例，只有公投通過的事項被憲法法庭推翻，不曾發生憲法法庭裁判被公投推翻，「拭目以待國民黨未來如何論述。」

國民黨團書記長羅智強則說，立院本來就有提出公投權利，大法官相關決定屬於重大政策，重大政策就在公投事項內，此次修法是把法律更明文化，藍營不排除所有公投可能性，也可能搭配2026地方選舉推相關公投。

對於藍營作法，民眾黨團總召黃國昌回應「還要進一步討論」，並提醒「都忘了賴清德總統有不副署、不公布絕招了嗎？」只要政院不副署、總統不公布法案，立法院做再多事全都白忙。