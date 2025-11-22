藍提案長照扣除額加碼到24萬 年底前拚三讀
為減輕長照家庭經濟負擔，立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法」修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年十二萬元提高至十八萬元。由於有藍委提案加碼提高到廿四萬元，國民黨立委賴士葆表示，近期將再開協商，增加長照扣除額法案可望於年底前三讀。
台灣人口結構老化，台灣整體正邁入「超高齡社會」，國人長照費用支出隨之增加。自二○一九年起，現行所得稅法規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額十二萬元。
立院財委會今年八月十四日將「所得稅法」第十七條修正草案送出委員會，並交朝野協商。此次修法是將長照特別扣除額，自現行每人每年十二萬元，提高至每人每年十八萬元，立法院三讀後，將回溯自今年一月一日起實施，明年五月報稅適用。
而藍白立委又持續加碼，國民黨立委葉元之、張嘉郡等提案，主張長照特別扣除額應提升至廿四萬元，才能讓長照家庭的經濟壓力減輕更有感；民眾黨立院黨團、立委黃珊珊等主張，長照特別扣除額提高到廿萬元，同時加碼健康檢查特別扣除額一萬二千元。
張嘉郡表示，台灣社會人口快速老化，有長照需求的家庭支出增加，生活非常辛苦，考量近年萬物齊漲，現行長照特別扣除額七年未調整，因此希望能有感提高至廿四萬元，以減輕長照家庭的負擔。
民眾黨立委黃珊珊指出，國人長照日益沉重，當年長照特扣訂在十二萬，立法理由主要是比照當時幼兒學前特別扣除額十二萬，如今幼兒特扣已提高到十五萬起跳，長照特扣仍停滯不前，因此她提案修正長照特別扣除額拉高到廿萬，盼減輕照顧者家庭負擔。
民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，民進黨近年把長照預算從五十億元提升到九百多億元，據點從七百多個增加到一萬五千多個，照服員超過十萬人，希望所有政策和修法在健全國家財政和照顧人民需求的同時，都必須要審慎評估，「不要只談數字而不談配套」，因此民進黨團會負責任地評估扣除額可以到多少。
另外，國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、游顥等為緩解年輕爸媽生養壓力，也提出所得稅法第十七條修正草案。由現行去年一月一日起，納稅義務人六歲以下子女，第一名子女每年扣除十五萬元，第二名及以上子女每人每年扣除廿二萬五千元；改為自明年一月一日起，納稅義務人十八歲以下之子女，第一名子女每年扣除十五萬元，第二名及以上子女每人每年扣除廿二萬五千元。
