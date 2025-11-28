藍提案「陸配參政無需放棄原國籍」 內政部曝國安疑慮：有提供中共情報的義務

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，增訂陸籍人士在台參政，無需放棄原國籍。對此，內政部27日強調，中共目前屬於境外敵對勢力，陸籍人士未放棄該國國籍前，有配合情報單位要求提供情報義務，恐造成國安威脅。

內政部指出，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形。（資料照）

國民黨立法院黨團日前召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，要求副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君說明，為何當年主張刪除歸化者的參政限制，如今立場卻完全相反？同時要求內政部立即停止所有針對外配、尤其陸配的歧視性限制措施。停止以《國籍法》第20條進行違法的擴張解釋。

內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍之國人擔任公職，其立法目的，係基於公務人員與國家恆處於特別緊密的忠誠、信任關係，從制度上排除發生忠誠義務衝突之情形，此係針對全體國人之一致規定，並無歧視陸配及其參政權利。

內政部說，雙重國籍者若擔任民選公職，若不放棄我中華民國以外之國籍，將發生同時向我國及他國效忠情形，致生忠誠義務衝突，顯已違反國籍法第20條第1項之禁止規定。

內政部進一步指出，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

