藍提緩刑可參選 綠質疑量身打造

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化法案引發爭議後，昨又提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，增訂微罪受緩刑宣告者仍能參選。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，陳玉珍提案似是為個案量身打造，啟人疑竇。

陳玉珍提選罷法修正草案，在第廿六條第九款增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，等於是被判緩刑者仍有參選資格。她受訪說，除涉犯黑金、槍毒罪之外，被判易科罰金都可以參選，但法院判緩刑卻不能參選，這樣不符合比例原則，當初修法時就應該排除緩刑，現在只是「補回來而已」。

鍾佳濱認為，陳玉珍提出排除條款，背後恐有玄機，且犯最輕本刑七年以上者，也可能經減刑後「符合資格」，這樣算是微罪嗎？

