藍提設立院兩岸小組與中交涉 綠：小組並非談判捷徑

（中央社記者王承中台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，請總統賴清德拿掉「中國大陸是境外敵對勢力」這句話，立法院可成立兩岸事務因應對策小組，或許可以實質跟對岸交涉，把問題解決。

民進黨團書記長陳培瑜則指出，這不是措辭問題，是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。而立法院的「兩岸事務因應對策小組」只是院內協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑，請國民黨別再政治消費沈伯洋。國民黨把矛頭對準台灣，以為能換來北京善意，卻不敢譴責中國。

中國重慶公安日前宣稱對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。總統賴清德11日表示，非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥、國民黨立委牛煦庭等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，林沛祥表示，國民黨團的立場，就是所有中華民國的國會議員都應該被保護，但解鈴還須繫鈴人，建請賴總統認真思考，拿掉「中國大陸已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力」的這句話。

林沛祥指出，如果賴總統願意拿掉那句話，或許兩岸會有交涉溝通的空間。如果賴總統不願意拿掉，但又想要解決問題，而不只是單純的譴責，可能要請賴總統透過美日向中國大陸交涉，畢竟賴政府一直稱現在台美、台日關係史上最好。

林沛祥表示，假設賴政府跟中國大陸沒有互信基礎，立法院為全國最高的民意機關，可以擔起責任。立法院在2005年曾經通過立法院兩岸事務因應對策小組，由院長擔任召集人，副院長任副召集人，其餘23名成員由各黨團依比例推派代表，或許可以實質跟對岸交涉，把問題好好解決。

牛煦庭表示，現在有中華民國的國會議員受到威脅，大家都應該要共同面對問題，但很遺憾，執政黨遇到這樣的問題，還是只流於立場的表述，這無法解決問題。國民黨團提出建議，是希望大家可以對焦解決問題的方式，要能真正保護沈伯洋的人身安全，而非藉勢藉端來進行政治號召跟消費。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜在臉書發文指出，國民黨說贊成「保護所有國會議員」，還說這是全國共識。這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，要求賴總統拿掉「境外敵對勢力」，還以為能換來北京善意，卻一直不敢譴責中國。

陳培瑜表示，這不是措辭問題，是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。國民黨說立法院已有「兩岸事務因應對策小組」，但這只是院內的協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑。

陳培瑜指出，譴責不是作秀，是建立國內外共同基線，讓外交、國安、領務援助有授權、有資源。真要解決問題，就請國民黨別再政治消費沈伯洋，改口支持強化與美日盟友的協作、提高赴中港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向。

陳培瑜表示，民進黨政府一直對兩岸互動抱持善意，但是，用飛彈對準台灣、用戰機侵擾台灣、不斷打壓台灣國際外交空間的，始終都是中共。她要問立法院長韓國瑜，「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨」。（編輯：翟思嘉）1141112