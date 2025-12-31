政治中心／綜合報導

國民黨立委游顥提案修"黨產條例"，加入"曾隸屬國家者不在此限"，且業務、財務、人事須同時具備，才能認定成附隨組織，修法已逕付二讀，最快週五院會三讀通過，屆時婦聯會與救國團都可解套，400億資產可不用歸還，藍營強調要修法還公道，綠營則批若真的有理，為何不回歸委員會討論。

立委（民）范雲vs.立委（國）游顥：「范委員也有參加救國團的活動，過去也都說救國團其實不錯，那其實回頭來講那不然怎麼...，好那妳沒有說救國團不錯。」

2025年最後一天，朝野黨團就"黨產條例"修法協商，原來場面還算和氣，但衝突一觸即發。

民進黨團書記長陳培瑜vs.立委（國）游顥：「全民在關注的是軍演下的國防安全，但是我看今天民進黨黨團，是非常用心的來關注救國團，國防不敢審是你們卡在程序委員會，卡在程序委員會的，卡在程序委員會還有總預算，游顥游顥總預算也卡在程序委員會，1.25兆也卡在程序委員會。」

提案修法的游顥，與陳培瑜、張雅琳、范雲針鋒相對，火藥味越來越濃。

立委（國）游顥：「在人事財務及業務，現行的或那其實就已經是，非常的無限擴大它的定義跟權力，文字上的修正是應該，不僅是還給救國團公道，更是還給民間團體公道。」





民進黨團書記長陳培瑜：「大家等一下都要去看跨年煙火，你在看跨年煙火，國民黨在偷全民福利，如果這麼光明磊落，如果要為公益團體說話，為什麼不敢交付委員會討論，為什麼要逕付二讀，甚至急著要在禮拜五，可能就要表決處理了。」

藍營提案修黨產條例，加註"曾隸屬國家者不在此限"內容，代表不用歸還從國家接收的財產，此外過去只要業務、財務、人事擇一，就可認定為"附隨組織"，若改為須同時具備，婦聯會也可解套，一旦修法通過，包括救國團暫時處分的16億，與婦聯會387億資產，都不用回歸國庫，黨產會有話要說。

不當黨產委員會主委林峯正：「誰參加那個團體並不能去解決，它當時侵佔公產，沒有交還這個事實啊，我們在七年前認定，救國團是國民黨的附隨組織，難道不能等最高行政法院給一個判決嗎？，在急什麼？。」

相關提案最快週五就能表決，三讀通過，勢必再掀起朝野攻防。

原文出處：藍提黨產條例修法喊環公道 綠批為救國團、婦聯會解套

