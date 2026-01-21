藍提「公投複決憲法法庭判決」 學者指有違憲疑慮

憲法法庭去（2025）年重開，5位大法官做出判決，引來在野強烈抨擊，祭出反制手段。國民黨團提出《公投法》修法，要透過公民投票複決憲法法庭的判決，目前逕付二讀。立法院民進黨團跟經民連舉行公聽會，與會的前大法官黃虹霞表示，根據釋字第185號解釋，憲法法庭判決效力拘束立法院、監察院各機關，任何人連同總統在內，都無法宣告判決無效。

前大法官黃虹霞表示，「憲法到底怎麼說，應該還是憲法法庭說了算，任何一個機關都不可以想要試圖宣告憲法法庭判決無效。」

東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹指出，「它也逾越了立法權的界線，所以毫無疑義呢，這樣一個《公投法》的修正草案，它是違憲的。」

針對藍委打算修正《公投法》，是否有違憲爭議？黃虹霞指出，《公投法》適用範圍，包括複決立法院通過的法律，以及政府的重大政策，代表人民有權監督立法、行政、考試機關，不包含憲法法庭；學者張嘉尹表示，藍委逾越界線，抵觸憲法權力分立原則，這次修法有違憲疑慮。

國民黨立委賴士葆表示，「現在的大法官已經沉淪為，這個執政者的一個東廠錦衣衛，他們的判決、他們的解釋，當然最後是人民做最後的仲裁者。」

民進黨立委吳思瑤指出，「法律不能凌駕憲法，這是學法律、學政治，甚至台灣人民，大家都清楚掌握的法治ABC，為什麼藍白的立委要持續當法盲。」

綠營跟專家學者強調，憲法法庭是最後救濟手段，表態堅決反對藍白推翻憲法判決。不過，藍營不買單，賴士葆反批大法官違法開會，堅持人民最大，大法官要聽從民意。

