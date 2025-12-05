藍提「助理費貪污除罪化」、「貪污5萬以下不罰」…溫朗東批「無急迫性」：只會讓有能力立法的助理消失…周玉蔻提醒「綠營也有貪污問題」：不可因此包庇

國民黨立委翁曉玲提案修法，將貪污金額新台幣5萬元以下，可免除其刑；國民黨立委陳玉珍也提案修《立法院組織法》，將國會助理公費改列成立委支配，等同將「助理費貪污除罪化」。對此，時事評論員溫朗東今（5日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，貪污這種事情，是一次都不能容許，若真的依照翁曉玲的提案修法，整個風氣都會壞掉，台灣的執法跟行政都會大亂。

針對立委助理費除罪化，溫朗東表示，現在一位立委的助理費有8至14位的名額，現在陳玉珍是要將此名額變成「空白條款」，可以只請一個助理。他說明，原本要將助理費「A走」，至少要有8個人頭，再用「部分回捐」等方式，讓錢回流，而現在若修法成功，就只需要一個人頭。

此外，溫朗東提到，現在助理費是直接進帳到助理的戶頭，「陳玉珍是想要改成，錢進帳立委戶頭，讓立委自己統籌運作」。他直呼，這樣一個月50幾萬元，全部都會變成立委自己的錢，都可以自己利用，「甚至連核銷都要簡化、不用付單據」。

溫朗東指出，原先立委助理是多人進行分工，有的人擅長宣傳、有的人擅長立法，每個人各司其職，再按照能力、資歷領取薪水，但現在依照陳玉珍的意思修法後，有些立委可能只想打「空戰」，他就只請一個人，去專程做一件事，然後錢領的跟原先聘請8個人一樣多，「這對於國會的影響在，以後根本無法養出會寫法案、會幫忙審資料的助理」。

溫朗東示警，陳玉珍這項提案，會讓有能力立法的助理在國會無法生存，甚至消失。而有關翁曉玲提案「貪污5萬元以下不罰」，溫朗東直言，「這根本沒有什麼急迫性」。他說明，那位清潔員贈送的電鍋也才32元，處以緩刑，「公務員如果是被人家請吃的滷肉飯、鹹酥雞等幾百元的飯，根本不會有事」。

溫朗東表示，這些小額的請客、吃飯、送禮等等，「在細節上早就已經有規範了，基本上不會有事情」。他質疑，現在修法貪污5萬元以下不罰，「是要讓大家每天貪污5萬元嗎？那這樣政府機關不就癱瘓了嗎？」

溫朗東直呼，貪污這種事情，是一次都不能容許，若真的依照翁曉玲的提案修法，整個風氣都會壞掉，台灣的執法跟行政都會大亂。同時，節目主持人周玉蔻也提醒，民進黨不能因為黨內有立委涉入助理費貪污案，就去包庇，睜一隻眼、閉一隻眼。

