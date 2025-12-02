藍提「高虹安條款」替她貪污罪解套？！陳玉珍提「助理費除罪化」...將列週五院會議程

近年民意代表旅捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將助理費「除罪化」，今（2日）程序委員會通過列入週五（5日）議程。未來若順利修法，目前涉入助理費案的民進黨立委林岱樺與林宜瑾、民眾黨籍新竹市長高虹安等人可望解套。

近年藍綠白均有政治人物因助理費捲入貪汙案，如新竹市長高虹安捲入助理費貪汙案遭停職，立委林岱樺、林宜瑾、顏寬恆、陳歐珀也因類似案件遭起訴，進入司法審理階段。陳玉珍所提《立法院組織法》修正草案若完成三讀，以上涉嫌詐領助理費等人皆可望解套。

有關陳玉珍等人提出《立法院組織法》修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人，改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

提案說明指出，近期司法實務認為「公費助理費」並非實質補助立委費用，為矯正司法實務錯誤法律見解，因此增訂助理費用由立法院撥給立委，由立委統籌運用。至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當，「僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法規範範圍」。

另外，陳玉珍也提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將縣市議員助理與「全國公務人員」脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，免檢據核銷，而運用妥當與否非屬貪汙治罪條例等規範範圍。

（圖片來源：三立新聞）

