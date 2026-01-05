藍揭管制退伍校官赴陸 陸委會否認

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，另禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團昨天指出，修法草案還沒三讀，不少退伍校官已經接到通知，赴大陸地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸，此舉已逾越現行法律授權，「賴政府無力守護主權，只會擴權在內部找敵人」。

不過，陸委會指國民黨團的說法「錯誤」，強調本次兩岸條例修法對於已退伍的校官無涉赴陸申請問題。

陸委會表示，本次兩岸條例修法，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動；現任簡任十職等以下未涉密公務員，依規定本就不用向內政部申請，未來修法也只是跟所屬機關申請許可。報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。

