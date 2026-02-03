藍擋國防預算又赴國共論壇！美參院軍委會主席維克重批「很失望」、參議員蘇利文轟：為向中共低頭減少國防開支「無異於玩火」

國民黨上會期在立院擋下國防特別條例，今（3）日就率團訪中參與國共論壇。美國聯邦參議員軍事委員會主席維克今天罕見發表重話，直批台灣立院反對國防預算「我很失望」，應該重新思考；美國共和黨聯邦參議員蘇利文則說得更直接，表示「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

維克今日上午在社群平台X發文指出，看到台灣立法院反對黨大幅削減賴清德的國防預算，「我感到很失望」，強調這項提案最初的目的，是協助急需的武器系統，面對中國威脅日益加劇，「台灣立法院應該重新思考」。

維克是共和黨資深議員，他去年八月底訪台，也是睽違九年再有美國參院軍委會主席來訪，意義重大，被解讀為美方釋出關注台灣國防的訊號，維克當時也提及美台合作生產武器的可能。

此外，美國共和黨聯邦參議員蘇利文今日也在X上指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸。

蘇利文直言，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」

