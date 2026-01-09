藍擋6次軍購預算！她：換到赴中半張門票

▲林楚茵質疑，國民黨急著重啟國共論壇，跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，積極表達訪中國意願，傳出停辦許久的國共論壇即將重新恢復舉行，引起外界關注。對此，民進黨立委林楚茵今（9）日批評，「國民黨擋了六次軍購預算，換到赴中半張門票！」國民黨急著重啟國共論壇，跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

「國民黨擋了六次軍購預算，換到赴中半張門票！」林楚茵表示，日本防衛相小泉進次郎日前明確表示，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」，日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢。

林楚茵感嘆，諷刺的是，國民黨副主席蕭旭岑傳出將於1月27日率團赴北京重啟「國共論壇」。她說，當日美都在擔心台灣的安危時，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」。

林楚茵質疑，國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？



