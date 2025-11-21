藍擬修國籍法不規範中配參政？黃國昌回應了

▲針對藍擬修法「國籍法不規範中配參政」，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，正本清源之道還是要回到兩岸人民關係條例。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 具中配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭內政部解職，鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處分」。不過，內政部堅持以《國籍法》處理中配參政問題。國民黨立院黨團預告將提出修法，確保參政權不受現行國籍法規範。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（21）日表示，只要落地生根就是手足同胞，民進黨政府恣意解釋法規，導致新住民權利受侵害，正本清源之道還是要回到「兩岸人民關係條例」，如果有必要的話進一步修正。

廣告 廣告

民眾黨立院黨團今日上午舉行「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，會後媒體詢問國民黨擬修法，讓中配參政不受國籍法規範，黃國昌回應表示，台灣是一個移民社會，不管先來後到在這邊，落地生根就是我們的手足同胞，相信這個是台灣人民大家的共識，目前有關於中配、新住民他們的權益，因為新的民進黨政府肆意的解釋、適用他們自己所創造出來的法規，導致這些新住民的權益遭受到侵害跟剝奪。

黃國昌說，他強調是新的政府他們對自己的法規的解釋適用，其實大家只要去對比一下蔡英文時期的政府陸委會的報告，跟賴清德政府陸委會的報告，兩個拿出來比就一樣相關的事情，其實之前邱泰三在當陸委會主委的時候報告，大概是不會像梁文傑這樣子在搞。因此，民眾黨認為正本清源之道，還是要回到目前其實在規範兩岸人民關係條例裡面的條文，透過兩岸人民關係條例的解釋適用，那如果有必要的話，進一步修正來予以處理。

針對民眾黨不分區立委當選人李貞秀具中配，也在就任後面臨《國籍法》問題，黃國昌表示，當初前主席柯文哲就是本於這樣子的信念，他認為說在台灣有這麼多的中配，有這麼多的新住民，他們事實上，政治上面、生活上面、各方面的權益，應該要有他們的代表，那所以讓李貞秀來參加不分區的名單，那，這樣子的想法，當然要想辦法來加以貫徹。

黃國昌說，到目前為止，針對民進黨在法規上面這樣子肆意的解釋適用，已經造成了很多新住民、中配的權益，因此遭受到侵害跟剝奪，就李貞秀的部分，民眾黨還是會按照既定的黨的步伐往前進，那相關的一些因應，以及程序現在都持續的在進行當中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不是第一次！造詣唸成「造紙」 黃國昌認錯：回去罰寫10遍

軍團級「濱海作戰指揮部」明年7月成軍 陸用型監偵無人機首曝光

台灣飛彈誤射廈門？網瘋傳兩岸將開戰 事實查核中心揭真相