藍擬修國籍法保中配參政權 白：別陪綠跳探戈 回歸兩岸條例處理

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 ／攝

[Newtalk新聞]

針對有中配因對岸國籍問題遭解除公職，國民黨團擬提修法，明定中配參政權不受國籍法規範。民眾黨團總召黃國昌今（21日）表示，不要隨著人家恣意解釋、適用法規，就陪著民進黨在那邊跳探戈，正本清源之道，還是要回到兩岸關係人民條例的解釋、適用。

民眾黨團上午召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，黃國昌、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、麥玉珍、劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼看花蓮中配村長鄧萬華遭解除村長職務，提訴願獲勝，藍委擬提修國籍法排除透過國籍法剝奪中配參政權一事，民眾黨團態度為何？黃國昌指出，台灣是個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根就是我們手足同胞，相信這是台灣人民大家的共識，目前有關中配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋、適用他們自己所創造出來的法規，導致這些新住民權益遭受到侵害跟剝奪。

廣告 廣告

黃國昌提到，為什麼他強調是「新的政府」？其實大家只要對比一下，蔡英文時期政府的陸委會報告跟賴清德政府時期的陸委會報告，兩個拿出來比就一樣，相關的事情，其實之前邱太三當陸委會主委的報告，大概不會像陸委會副主委兼發言人梁文傑這樣子在搞。

黃國昌說，因此，民眾黨認為，正本清源之道，還是要回到目前其實在規範兩岸人民關係條例裡的條文，透過兩岸人民關係條例的解釋、適用，有必要的話，進一步修正，來予以處理。

另梁文傑昨回應媒體時，間接證實「中配參政權已死」，媒體也詢問黃國昌的看法？黃國昌強調，不要隨著人家恣意解釋、適用法規，就陪著民進黨在那邊跳探戈，正本清源之道，還是要回到兩岸關係人民條例的解釋、適用。

至於民眾黨不分區立委被提名人、中配李貞秀因「2年條款」，預計明年將上任，媒體也關注黨團有無研擬應對方案？黃國昌回應，當初創黨主席柯文哲就是本於這樣的信念，柯認為在台灣有這麼多中配、新住民，他們事實上、政治上、生活上的各方面權益應該要有他們的代表，所以讓李貞秀參加不分區的名單，這樣子的想法，「我們當然、當然，要想辦法來加以貫徹」。

黃國昌重申，到目前為止，針對民進黨在法規上的這樣子的恣意解釋、適用，他剛說過，已經造成很多新住民、中配的權益遭受到侵害跟剝奪，李貞秀的部分，還是會按照既定步伐往前進，相關一些因應、程序，現在都持續在進行當中。

作為新住民立委的麥玉珍則說，她想呼籲賴政府，要聽的是台灣的國民、現在在台灣的人的聲音，他們拿台灣身分證來為人民、新住民發聲，現在新住民在台灣有100萬人，他們只是代表居住在台灣的人民來發聲而已，就是那麼簡單，大家為什麼搞到好像分裂，把整個國家、人民對抗，這才是讓人心痛的地方。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美議員推案將「六項保證」入法 阻政府背棄對台承諾

黃國昌：兩岸名詞吵了30幾年、然後呢？ 要實現什麼價值？