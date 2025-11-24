藍擬修國籍法保障中配參政權 劉世芳批「很奇怪、特權條款」

為了保障中配參政權，國民黨研擬修改國籍法，明定中配參政權不受國籍法規範，而民眾黨也研擬修《兩岸人民關係條例》，或將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書解套。但內政部長劉世芳今（24）日直言，依現行規定，放棄國籍並沒有切結的辦法，如果針對中配修法，「是很奇怪、非常特權的條款」。

花蓮學田村長、中配鄧萬華先前因保有中國國籍遭解職，隨後訴願獲撤銷原處分。不過內政部態度依舊強硬，強調「沒有解釋的空間」。在此情況下，國民黨再度出招，研擬修改國籍法，明定中配參政權不受國籍法規範，引發反彈。

劉世芳指出，國籍法是針對所有「中華民國以外的外國國籍的人」所訂定，如果特別針對中配另外設計條文，認為「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款」。民進黨立委吳思瑤則表示，「如果中國人能夠來成為台灣的公職，這難道沒有忠誠的問題嗎？」國民黨立委牛煦庭則說明，修法是為了「把這個東西明確化，是基於保障他們既有的參政權，而不是幫特權開後門」。

另一方面，民眾黨明年將遞補的準立委，中配李貞秀，也被點名可能面臨相同狀況。傳出民眾黨考慮提出「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書作為解套方案。不過劉世芳則重申，「國籍法未針對放棄中華民國以外的國籍，有切結或具結的規範」，認為相關作法不可行。

中國籍村里長解職不辦 4縣市政府失職送監察院

而除了鄧萬華之外，北北桃仍有4位具中國國籍的村里長，內政部多次去函要求縣市政府依國籍法辦理，卻遲遲沒有下文，因而認為地方政府失職，已將相關情況移送監察院調查。面對內政部強硬執法，藍白陣營以擬修法方向回應，在兩岸關係敏感之際，圍繞中配參政權的爭議也再度掀起朝野攻防。

