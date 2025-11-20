藍擬修國籍法 增防小人條款

國民黨立法院黨團痛斥賴政府濫用法條打壓公職陸配，研議修《國籍法》，增訂「防小人條款」。（姚志平攝）

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，國民黨立法院黨團20日痛批，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大炮欺負「小陸配」，陸配不適用《國籍法》，內政部卻硬要惡意曲解並套用。因此，黨團將提案修正《國籍法》，新增「防小人條款」，明定「陸配參政權不受《國籍法》規範」。

原任花蓮村長的陸配鄧萬華因國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願成功，但內政部仍堅持用《國籍法》處理陸配。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，鄧萬華、前南投縣議員史雪燕都是依照憲法增修條文、兩岸人民關係條例的規定，入籍台灣滿10年後就擁有參政資格，內政部長劉世芳竟扭曲法律解釋，用《國籍法》來否定、踐踏《憲法》。

傅崐萁指出，兩岸人民關係條例規定很清楚，劉世芳不學無術，針對《國籍法》相關漏洞，國民黨團會積極提出修法補正，讓民進黨沒耍猴戲的舞台跟空間。

黨團書記長羅智強進一步補充，將直接明定陸配參政權不受《國籍法》規範。

史雪燕說，以《國籍法》套在陸配身上非常不公平，鯊魚對著小蝦米，真的不知道如何應對；鄧萬華也說，不懂為什麼要針對她，自己為丈夫、為公婆、為孩子努力，到底哪一點不符合台灣媳婦？

內政部次長吳堂安表示，兩岸人民關係條例第一條已很清楚，本條例未規定者適用其他有關法令規定，所以有關公職人員的任用當然是依照《國籍法》20條，內政部不認為有修法空間。立院若通過修法，內政部如何因應？吳堂安說，行政部門只能尊重。

陸委會副主委梁文傑表示，《國籍法》第20條核心是效忠，所以不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠這是很核心的問題。