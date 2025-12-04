藍擬修國籍法「護航中配」！卓榮泰怒嗆「12字原則」：開什麼玩笑

即時中心／黃于庭報導

根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內須放棄除我國以外的他國國籍，中國當然也包含在內；然而，近期立院國民黨團擬提案修法，欲使中配不受法規限制，即不用放棄原國籍也可參政，引發輿論抨擊。對此，行政院長卓榮泰強硬表態，「1個國籍、1個護照、1個效忠」是基本價值，更怒嗆公職若可以效忠中國「開什麼玩笑！」

卓榮泰昨（3）日接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」一行，談及當今國會困境，卓榮泰表示，明（2026）年度中央政府總預算審查躺在立法院，卻通過讓中央沒辦法編預算的《財劃法》，行政院提出院版《財劃法》，同樣躺在立法院，不讓審、不給過。

總統近日提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，卓榮泰指出，希望向全世界展現國家有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有印太地區民主力量站在一起，共同維護區域安全、穩定，提出400億美金， 1兆2,500億元新台幣，但現在也躺在立法院。

快新聞／藍營護航中配「竟提案修國籍法」 卓榮泰震怒提「12字原則」：開什麼玩笑

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

至於國民黨團擬提案修正《國籍法》，卓榮泰嚴正強調，「台灣選公職人員，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？他還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

卓榮泰直指，若1個立委有雙重身份質詢時，他會懷疑「你是代表哪個國家來問我，我要回答你，我是回答哪個國家的人？這個都混淆了」，因此不能有雙重效忠，對國家單一效忠是絕對必要的。

最後，卓榮泰說明，平常有2本護照來來往往，要經商，要探親、要生活都沒有問題，可是要當台灣政府的公職人員，就必須「1個國籍、1個護照、1個效忠」，這是基本價值，不容打任何折扣。

