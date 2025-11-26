藍擬修法放寬中配參政恐危及國安？ 梁文傑：中共法律有義務要提供情報

記者盧素梅／台北報導

國民黨立法院黨團推動修法讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，一個同時擁有中華民國國籍和中華人民共和國國籍的人士，會面臨到法律義務上的衝突，因為根據中華人民共和國國家安全法的規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，「如果這個人又同時擔任台灣的立委，或是進入到外交國防委員會，在中共的法律上他就有義務要提供情報」。

中配因具有中華人民共和國國籍問題遭到解除公職，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出《國籍法》修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用《國籍法》第20條放棄國籍規定。

對此，梁文傑上午列席立法院財政委員會聯席會議審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算（114年度）」及「114年度中央政府總預算追加預算」決議時答詢時指出，《兩岸人民關係條例》有規定，中配在台灣地區設有戶籍滿10年後，可以登記參選，而選舉過程要依選罷法規定，中配當選後是否要放棄國籍，是屬於《國籍法》規定。《兩岸人民關係條例》只規定陸配登記參選的權利。

梁文傑並指出，現行法律規定其他國籍的歸化者，也都是在取得身分滿10年後，有登記參選的權利，跟中配相同，但是當選後，就會有《國籍法》的問題。陸委會尊重內政部的解釋。

民進黨立委質詢時林月琴詢問，如果國民黨的修法通過，中配不需要放棄中國籍就可以參政，我國的國安和制度是不是能保障安全？梁文傑表示，「這個到時候，我們認為會有問題」，因為根據中共國家安全法的規定，任何中國人民都有義務要配合情報單位的要求，他們可以要求有任何中國人民共和國國籍的人提供情報，如果這個人又同時擔任台灣的立委，或是進入到外交國防委員會，在中共的法律上他就有義務要提供情報。

林月琴追問，是否有評估過國安風險，會不會被統戰影響滲透地方政治？梁文傑表示，政府當然有做過評估，這些問題我們也都可以看得到。

