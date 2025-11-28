藍擬修法放寬中配參政 卓榮泰：雙重國籍要效忠誰？

國民黨立院黨團提案修正《國籍法》，擬為中配參政解套，卓榮泰表示，雙重效忠一定要斷然拒絕。（圖／李怡安攝）

國民黨立院黨團提案修正《國籍法》，放寬中配不適用該法放棄外國國籍之規定。行政院長卓榮泰昨晚接受電視專訪表示，未來若有雙重國籍的立委質詢他，他要反問「你的雙重效忠到底效忠誰，到底是代表哪個國家來問我。」他強調，這要斷然拒絕，絕對不能發生。而一早赴立院備詢的他，面對媒體詢問雙重國籍疑慮，他回應「當然。」

卓榮泰昨晚接受年代新聞台「新聞面對面」專訪，他表示，《國籍法》規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，不能把他當作本國，這就是一個雙重效忠的問題。

卓榮泰表示，部分國民黨人士想說中配不是外國人，但這就是會有雙重效忠問題。他強調，若要參選公職，就要清楚告訴國人，「你只效忠中華民國，參選公職就要效忠中華民國」，政府要求參選人撤銷國籍，為難的是中華人民共和國，不要拿來為難中華民國。

而一早赴立院備詢的卓榮泰，面對媒體再次詢問《國籍法》修正草案是否有雙重國籍問題，他回應當然，隨後進入議場。



