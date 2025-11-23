藍擬修法維護陸配參政權 周玉蔻：有膽馬上修、立刻修

記者李鴻典／台北報導

對於中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立法院黨團書記長羅智強20日表示，民進黨違憲打壓陸配，規範陸配是用兩岸人民關係條例，民進黨就是違法濫權打壓陸配。為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。資深媒體人周玉蔻今天說，有膽馬上修、立刻修⋯⋯台灣人反對反彈民意不淹死你才怪！

羅智強表示，為保障陸配參政權，國民黨團將提修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。（圖／翻攝自羅智強臉書）

羅智強說，按照憲法邏輯及現在的法律，是不能以《國籍法》剝奪陸配的參政權。但民進黨硬要在《國籍法》中找麻煩，無恥無良的政客扭曲法令，以此踐踏在台生活幾十年，被民眾一票一票選出來擔公職的陸配。

羅智強表示。為了保障弱勢，國民黨立法院黨團將以實際行動維護陸配合法的參政權，我們將推出《國籍法》的修法，直接增訂「防小人條款」。

羅智強還說，既然總統賴清德、內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋看不懂憲法、看不懂法律，修法就將在《國籍法》中明定，陸配參政依《兩岸關係條例》規定，不受《國籍法》規範，讓民進黨必須守法，不能再亂搞！

周玉蔻今（23）天對此表示，修國籍法開放中國籍配偶參政？你修啊！她指出，羅智強一臉凶煞的宣稱，保障「陸配」參政權，其實是中配，因為世界國籍中有中國籍根本沒有大陸籍，好啊你修啊！保障中國人參政！

周玉蔻指出，1.台灣人反對反彈民意不淹死你才怪！2026/11/28選舉，綠營就打這個！2.這個修法行政院長不副署的民意底氣和威力，比一般人聽不懂的財劃法強大多了！周玉蔻也嗆，有膽馬上修、立刻修⋯⋯

