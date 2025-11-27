藍擬修法「中國籍人士參政免放棄國籍」 與現行法規有何不同？

現行《國籍法》第20條規定，持有外國國籍者不得擔任我國立委、縣市長、縣市議員、村里長等民選公職。

因此上述職位的當選者若具有多重國籍，需在上任前放棄外國國籍，並於到職日起1年內提供喪失外國國籍證明；若已就任者，則由管轄單位解除其公職身分。

不過在規範台灣與中國關係的《兩岸條例》中，僅規定大陸地區人民在台設籍滿10年者，即可登記參選成為公職候選人，但並未規定參選活動、當選後任職資格等相關條件。

廣告 廣告

陸委會指出，《兩岸條例》僅就兩岸人民交流往來，擇其重要者予以規範，但條文中也明訂，「條例內未明確規定者，適用其他法令規定」，因此包含任職資格等從政條件，應同樣適用《選罷法》、《國籍法》、《公務人員任用法》及其他相關法令。

為何要修法？

內政部今（2025）年1月查出全台有5位村里長具有中國籍身分，將依《國籍法》辦理解職；此外，因民眾黨內部「2年條款」，而可能在明年2月遞補成為不分區立委的李貞秀也有中配身分，對此李貞秀表示，希望透過簽署「雙重國籍切結書」解套。

內政部長劉世芳表示，依《國籍法》規定，沒有辦法以切結或具結的方式放棄國籍。

國民黨立委傅崐萁則於26日提出《國籍法》修正草案，擬透過增訂條文方式修法，讓具台灣戶籍的大陸地區人民參選台灣公職，不適用《國籍法》放棄國籍規定，保障中配參政權。

藍綠各自提出哪些修法版本？

國民黨傅崐萁提出的修法草案說明書中主張，《憲法增修條文》第11條規定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，而《兩岸條例》正是依據《憲法增修條文》而制定的特別法，當中已包含大陸地區人民參選公職的規範。

說明書並指出，現行《國籍法》未明確揭示對大陸地區人民適用的界線，實務上會形成《國籍法》與《兩岸條例》混用，影響法律明確性，因此擬修法，讓具台灣戶籍的大陸地區人民在台參選與任用資格以《兩岸條例》為依據，不再適用《國籍法》第20條。

民進黨李伯毅11月21日提出的修法版本，則在《國籍法》第20條新增「具有境外政治實體之公民身分」也不得擔任我國公職規範。根據草案說明，境外政治實體包含科索沃、北賽普勒斯土耳其共和國、馬爾他騎士團，以及中華人民共和國等。

各界怎麼看此次修法提案？

國民黨籍桃園市長張善政認為，基於尊重人權精神，應該盡早允許中配參政。

內政部長劉世芳則表示，《國籍法》對所有國籍的人都一視同仁，若特別針對單一國家地區修法，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」此外劉世芳也指出，若大陸地區不是「外國」，等於變相承認「台灣是中國的一部分」，強調中華民國的主權不能讓步。

更多公視新聞網報導

中配李貞秀有望遞補立委 劉世芳：切結不得取代放棄國籍

