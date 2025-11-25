藍擬修「國籍法」保障陸配 鍾佳濱：公投決定

國民黨團擬修《國籍法》，目的是要保障陸配的參政權利。 民進黨團幹事長鍾佳濱批評國民黨的提案是為中國開大門、破壞台灣選制，並提議透過公投讓全民決定此事。 國民黨團首席副書記長林沛祥回應鍾佳濱的公投提議，指出鍾佳濱過去曾是將公投「關進鳥籠」的幫兇，質疑其現在提出公投的立場。

鍾佳濱（圖／TVBS資料畫面）

內政部長劉世芳強調，國籍法的規定對所有非中華民國國籍的外國人都是相同的，重申這一原則。 鍾佳濱批評國民黨團服膺對岸立場，認為中華民國法律體制和台灣人民不會接受這樣的修法，並警告國民黨如果違背民意，最終會遭到公投制度的反撲。 林沛祥質疑民進黨團的策略溝通，批評其總是「多頭馬車」，讓人摸不著頭緒。

劉世芳（圖／TVBS資料畫面）

劉世芳的立場被藍營批評為蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作。 台中市長盧秀燕表達，無論是哪一國籍，包括中國、美國、日本或任何國家，民意代表擁有其他國籍都是不應該的。 劉世芳表示，不可能針對兩個國家效忠，並指出無論是張市長或盧市長的發言都會被引為參考。

