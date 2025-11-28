藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？

政治中心／綜合報導

全台總計有5名村里長，具有台灣及中國雙重國籍，但到目前為止，僅花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，被解除職務，立法院國民黨團擬提案修改"國籍法"，保障中配參政不受規範，挨轟是替中國開後門，對此行政院長卓榮泰，表態要斷然拒絕，更開酸"若有雙重國籍立委質詢，是代表哪國在問我"？





藍修「國籍法」 未來面對雙重國籍立委？ 卓揆酸「是代表哪國在問我？」

國民黨擬推＂國籍法＂修法 行政院長卓榮泰開酸＂若有雙重國籍立委質詢我是以哪國身分？＂（圖／民視新聞）

廣告 廣告









記者vs.行政院長卓榮泰：「院長藍修國籍法，會不會擔心有雙重效忠的問題？，（當然）。」

行政院長卓榮泰，短短兩個字，表達對國籍法堅定立場，因為立法院國民黨團擬提案修改"國籍法"，替中配想解方，以"雙重國籍"名正言順擔任台灣公職。

行政院長卓榮泰：「如果有一個雙重國籍的委員，在跟我質詢，我真的我不曉得我面對的這個人，你的雙重效忠是到底效忠誰，你到底是代表哪個國家在問我？，這個一定要斷然的拒絕，我們要求是你要回去，要去撤銷你的國籍，為難的是中華人民共和國，你不要拿這個事情來為難中華民國。」

卓榮泰話說得酸，畢竟全台至今，包括北北桃仍有4名里長，具有中國籍身分，地方公所遲遲仍在審查中，就連明年2月有望遞補民眾黨立委席次的李貞秀，也具台灣及中國國籍。

立委（國）羅智強：「卓榮泰這番，扣陳水扁跟蔡英文紅帽的談話，說得實在太好了，陳水扁和蔡英文，你怎麼可以准許，包括史雪燕還有鄧萬華，還有包括這些村里長，在你們執政的時候，怎麼可以去參選呢？。」

立委（民）賴瑞隆：「不要再用這種轉移焦點的方式啦，現在大家所面對的就是習近平的時代，中國對台灣是無所不用其極的滲透，挑戰更加艱鉅的時候，我們應該要與時俱進的思考。」





藍修「國籍法」 未來面對雙重國籍立委？ 卓揆酸「是代表哪國在問我？」

國民黨擬推＂國籍法＂修法遭行政院長卓榮泰隔空開酸 國民黨立委羅智強怒回＂中配村里長是在蔡英文、陳水扁時代＂即參政（圖／民視新聞）









藍綠隔空交戰，綠營擔憂，未來要是修法上路，國民黨作法無疑是助攻中國滲透，陸委會更直言，中國法律恐怕將要求這幾位村里長，提供情資。

陸委會副主委梁文傑：「（中國）反間諜法國家情報法，還有國家安全法，這三部法律全部都要求中國公民，他要配合國家情報工作，他今天在台灣擔任公職，他如果可以接觸得到國家機密，那中共方面，我想絕對會要求，你要提供相關的線索和證據。」





藍修「國籍法」 未來面對雙重國籍立委？ 卓揆酸「是代表哪國在問我？」

綠營立委賴瑞隆轟藍營轉移焦點 強調台灣防中國滲透應該與時俱進（圖／民視新聞）









國籍法修法提案，國民黨一路推進，週五上午案子通過將交付內政委員會審查，看來勢必再掀朝野攻防。

原文出處：藍修「國籍法」 未來面對雙重國籍立委？ 卓揆酸「是代表哪國在問我？」

更多民視新聞報導

徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？

真引狼入室？「中配參政免放棄國籍」《國籍法》今付委審查

徐春鶯遭羈押！白竟批迫害中配 賴清德：若違法國家須依法處置

