藍擬修「國籍法」開放中配參政 劉世芳：特權修法很奇怪

國民黨團打算修法，讓中配參政權不受「國籍法」規範，對此，內政部長劉世芳表示，若要特別針對中配修法，是非常特權的條款。更傳出立法院將提「放棄外國籍」切結書幫忙解套。劉世芳也說「國籍法」規定裡，並沒有切結或具結的辦法。

花蓮學田村村長鄧萬華(11.20)說：「你(賴清德)能夠接受移工，接受外勞，為什麼就不能接受我們陸配呢。」花蓮學田村村長鄧萬華，日前因雙重國籍問題遭內政部解職，這把火也從地方燒向中央，尤其明年2月具有中配身份的，民眾黨李貞秀有機會遞補進立院。

據了解立法院將提出，「有無雙重國籍.放棄外國籍」切結書解套，李貞秀也表達將會簽署，內政部長劉世芳說：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結這樣子的一個辦法。」內政部態度立場踩的強硬，只是外籍人士當任我國公職，依國籍法規定就得放棄外國籍，但兩岸互不承認主權實務上難以實現，國民黨團主張修法，明定中配參政權不受國籍法規範。

內政部長劉世芳說：「如果你特別對於中國的外配，或者中配(修法)的話其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」立委(國)牛煦庭說：「國籍法不是幫誰開特權，把這個東西明確化，是保障他們既有的參政權，而不是幫特權開後門。」

相較藍營從國籍法下手，民眾黨團則研議修正，「兩岸人民關係條例」，但兩岸問題觸及朝野敏感神經，修法勢必再掀激烈攻防。

