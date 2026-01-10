藍擬優先審TPASS等民生案 賴清德：為德不卒

台北市 / 綜合報導

總預算在立法院持續卡關，國民黨團擬提案優先審查TPASS、治水等攸關民生的新興計畫，對此行政院長卓榮泰批評，這樣是破碎性的將預算拿出來挑三揀四，而總統賴清德也有最新回應，一起來聽。

另外對於外傳國共論壇，即將登場，對此賴清德也表示，國民黨中央尚未證實這一點，等主席鄭麗文，對外說明後，再來了解。

