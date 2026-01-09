藍擬先審TPASS預算如自助餐？卓榮泰反擊了

▲卓榮泰比紹，破碎性把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 115年總預算至今尚未審查，國民黨團原擬在院會提案讓部份新興性計畫（包含PASS、治水、婚育等預算）先行付委審查，不過，今（9）日未在院會提案，將擇期再提出。對此，行政院長卓榮泰受訪時細數各項預算，並反問「只有TPASS、只有治水重要嗎？」破碎性地把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

卓榮泰下午出席「運動部第17屆運動推手獎表揚典禮」，被媒體問到，如何看待藍委有意將TPASS、治水、婚育等預算先付委審查，審查預算是否如自助餐？

對此，卓榮泰回應，預算能順利地審查，讓政府多照顧一個人，「我們都願意，多做一哩路，我們也願意；同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或是一項政策，我們都很遺憾」。

卓榮泰質疑，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？還有治水的預算147億，而運動部38.8億的預算，也是全國年輕人最希望的；此外，還有中央對地方的補助637億，第一、第二預備金加上災損（災害準備金）170億，這些都是跟人民的生活、安全息息相關的。

卓榮泰提到，中央還有生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府的預算3兆350億，是整體施政的一個計畫、想法跟藍圖，破碎性的、把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。

卓榮泰呼籲，希望國會能夠理性地、審慎地來面對這個中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程當中政府都願意做充分，「再次拜託國會」。

