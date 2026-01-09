藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

卓榮泰昨日召開記者會指出，總預算卡關影響新興計畫、延續性新增預算無法動支達2992億元。國民黨團隨後擬提案，將具有急迫性及攸關重大民生新興資本支出及新增計畫，包含TPASS、學校校舍整建、一般性補助款、河川改善計畫等，由立法院逕行議決並交付委員會審查。

國民黨欲先審急迫性預算，卓榮泰急問李洋「那你怎麼辦？」。（圖／中天新聞）

對於國民黨團的提案，卓榮泰今天出席「第17屆運動推手獎」表揚典禮時，直接問一旁的運動部長李洋，「那你怎麼辦？」接著他繼續說，難道國防預算752億元不重要？外交預算110億元不重要嗎？他表示，大家當然覺得治水預算147億元很重要，但運動部的38.8億元預算也是全國年輕人最希望的。他進一步指出，對地方補助627億元、一二預備金加上災損170億元，這些都跟人民安全息息相關，同時還有生育補助、各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？

卓榮泰強調，政府的預算3兆元是一個整體，包括整體的施政計畫、想法與藍圖。這樣破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。他重申，總預算能順利審查，讓政府能多照顧一個人，他都願意做，能多做一哩路，政府也願意。但同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或一項政策，政府都很遺憾。

卓榮泰表示，誠懇希望國會能理性、審慎面對中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程中政府部門都願意做充分、必要且完整的說明。

