藍擬先放行TPASS等預算 綠指人民非乞丐 應全案審查

立法院至今尚未排審今年度中央政府總預算，傳出國民黨今天(9日)原本有意將TPASS通勤月票等部分項目先行付委審查，但最終未提案。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，人民不是乞丐，不是要人民敲碗才給飯吃，應就總預算全案進行審查。此外，民進黨團提議將規模新台幣1.25兆元國防特別條例付委並要求解除今年度總預算案復議，均遭藍、白挾人數優勢否決。

行政院在去年8月通過今年度中央政府總預算案，民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，於去年10月7日立法院會對今年度總預算案提出復議，導致今年度總預算案至今無法排審。

國民黨原本醞釀要在9日立法院會提案，建請院會作成決議，依預算法第54條規定，將今年度總預算案中具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，由立法院逕行議決可先行辦理的項目付委審查，包括TPASS通勤月票、提高國民年金保險生育給付、河川整治等項目，但最終未提案。據悉，國民黨團仍在討論中，打算在適當時機提出。

國民黨團書記長羅智強於黨團大會後受訪表示，針對今年度總預算的審議，「解鈴人還需繫鈴人」，國民黨團希望賴清德總統先合法編列預算。羅智強：『(原音)目前總預算的「結」是在賴清德總統手上，所以希望他能夠不要再欺負軍人、公教跟警消。(記者：所以沒有要放行部分預算嗎？)請賴總統能夠盡快編足合法預算。』

對於國民黨研擬放行部分項目預算，民進黨團幹事長鍾佳濱於黨團大會後受訪表示，根據預算法規定，在年度總預算案未如期完成審議時，行政院可針對急迫、必要的事項請立法院同意先行動支，但國民黨現在只挑其想要通過的通過，為何不全案進行審查？鍾佳濱：『(原音)藍、白如果重視人民的民生福祉，應該趕快就今年度的總預算案全案加以審視，有重要性的、有必要性的，你就如數通過；認為不需要的、編列太多的，你就予以刪除，很清楚地表達國會多數對於行政院各項施政計畫的決定，而不是等著人民來跟你敲碗，你才說這個我讓你放行。』

鍾佳濱指出，人民不是乞丐，立法院最大黨也不是皇帝，非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃，這不是民主國家應有的態度。



此外，民進黨團提議將規模新台幣1.25兆元國防特別條例付委並要求解除今年度總預算案復議，也遭藍、白挾人數優勢否決。(編輯：許嘉芫)