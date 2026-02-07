藍擬台中市長初選3月底才辦 盧秀燕：我覺得太晚了





國民黨台中市長提名戰開打。國民黨中央拍板，初選全民調訂在3月25日至31日舉行，卻立刻引爆內部不滿。有意參選的立法院副院長江啟臣質疑黨中央違反先前協議，更直接開嗆對手立委楊瓊瓔，台中「姊弟之爭」瞬間升溫。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）也出聲，她直言對初選期程「有意見」，再度公開向黨中央喊話，直指現在才2月初「若拖到3月底再辦初選，我覺得太晚了」。

國民黨昨天發布新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業。

隨後，江啟臣也於晚間聲明，基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

盧秀燕今出席活動被問及此事，她強調，國民黨是有制度的政黨，長期以來都有公平初選辦法，既然有2名優秀的擬參選人，都同意採取全民調，「那不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦」。

盧秀燕強調，台中市是1個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，她認為2人都已經準備好，現在是2月初，如果3月底再來辦初選「我覺得太晚了」。

