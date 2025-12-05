藍擬將助理費除罪化 自肥法案嚴重引國安問題？

論壇中心／邱暐琪報導

國民黨立委陳玉珍提案修「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免單據核銷」，將助理費除罪化，國民黨立院黨團總召傅崐萁更大讚，「是進步法案，真正讓助理得到保障」。外界質疑其實是在為特定人士解套。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》中直言，如果藍白鐵了心要讓這個法案通過，等於每一年多給一位立委將近700萬可以放到自己口袋。

卓冠廷指出，陳玉珍的「免單據核銷」白話文就是，立法委員的每一個月50幾萬（議員一個月是30幾萬）的助理費和加班費，全部改為由立委或議員自己統籌分配，且免單據核銷。傅崐萁所說的「讓助理得到保障」，其實是給這些立委們把本來要給助理的錢，放到口袋變合法化。卓冠廷怒批，國民黨簡直是胡說八道。

國民黨將現行規定，立委每人聘用公費助理8至14人改為「若干人」，且刪除「公費助理」中的「公費」兩字。卓冠廷指出，假設陳玉珍要聘用中國、廈門、福建等，或其他國家的助理，都不受限制，這背後恐隱藏了相當嚴重的國安問題，最後就變成都是「老闆說的算」。卓冠廷認為，這個法案萬萬不可。

