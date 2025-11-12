藍擬成立立法院兩岸對策小組 陸委會這樣說

▲國民黨團你成立「立院兩岸對策小組」，陸委會表示尊重。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。國民黨團則拋出要成立「立法院兩岸事務因應對策小組」。對此，陸委會主委邱垂正表示，尊重貴院決定。

立法院內政委員會邀請大陸委員會主任委員及財團法人海峽交流基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

許宇甄表示，賴清德昨天喊話韓國瑜應該聲援沈伯洋，一時之間我們都有點錯亂，怎麼會現任總統，對於兩岸事務沒擔當，要立法院長出來解決，是不是代表現在賴清德沒能力解決？要韓國瑜出來處理？邱垂正認為，賴清德意思是要團結國人意志，共同反對中國跨境鎮壓，無論是對國會議員、國人的恫嚇和分化，應該團結一致。

許宇甄建議，立法院可以成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，是由院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，行政體系沒有辦法，是否可以成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，因應相關事宜？邱垂正則說，尊重貴院決定。許宇甄追問，「所以主委贊成？行政體系做不好，由立法院處理？」

邱垂正回應，大院是最主要民意代表機關，如果不分朝野團結一致，一致對外，許宇甄再問，所以主委是認為兩岸事務，總統沒辦法處理？不然怎麼第一時間喊話韓國瑜要出來？邱垂正說，因為沈伯洋是國會議員。我們也強調，雖然今天是對沈伯洋，但是對全體國民集體脅迫。

許宇甄直言，如果陸委會也覺得目前行政體系沒辦法處理，那就由立法院處理。

