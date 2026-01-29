藍擬拚助理費除罪化明三讀 林楚茵轟噁心：助理薪資淪立委私房錢

民進黨立委林楚茵。 圖：翻攝自林楚茵臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委林楚茵今（29）日批評，國民黨立委牛煦庭提出「貪污助理費除罪化法案」，把「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。該法案並預計明日闖關三讀。

立法院朝野黨團協商，今中午排定牛煦庭等32人擬具「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，該法案擬在明日本會期最後一次院會闖關三讀。

林楚茵今透過社群媒體批評，牛煦庭提案的「貪污助理費除罪化法案」，1月26日冷凍期一過，28日立委翁曉玲就迫不及待排協商。

廣告 廣告

林楚茵批評，這個立法過程很瞎，去年12月26日一讀後，國民黨直接抽出逕付二讀，跳過委員會審查討論。她說，連之前爭議十足的國會擴權、財劃法、憲訴法、反年改法案，都還意思走個委員會，這次毫不掩飾，直接過場協商，就是打算明日趕快輾壓二、三讀。

「這個提案有多瞎？」林楚茵表示，提案草案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，還把現行47萬2760元增加至54萬7600元，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」

林楚茵痛批，藍白毫不掩飾的作亂，該審的總預算不給審，該通過的國防特別條例也不付委，這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文稱「中國是親人」她轟：若中共不會骨肉相殘，為何飛彈對著台灣？

司委會告別時刻！翁曉玲頒「最佳夥伴」給黃國昌 綠委拒入鏡同框