藍擬推黨版軍購試水溫 避踩北京紅線盼同時向美交代

國防特別條例在立法院持續卡關，國內輿論也對藍營形成壓力，為此黨中央12日邀集外交及國防委員會藍委開會，商討對策。（本刊資料照）

國防特別條例在立法院持續卡關，不僅引來AIT（美國在台協會）關注，多位美親台議員接連砲轟，甚至國內輿論也對藍營形成壓力，為此黨中央12日邀集外交及國防委員會藍委開會，商討對策。本刊掌握，藍營除了藍委徐巧芯版本，智庫另也備妥多套本版，待與黨中央討論後，再決定是否送案。

本刊掌握，對於是否自提版本，藍營內部意見仍分歧，部分認為軍事、外交屬行政權，立委提案恐掀院際紛擾，尤其國防方面相當專業且牽動國安、軍事戰略，以及台美關係複合性因素，不宜貿然提案，應放行政院版，採嚴審即可；支持方則主張，可針對軍購期程與額度做監督，把外購與自造做切割，順勢在此議題下車。

國防特別特例牽動對美與對陸關係，藍營一來盼恢復兩岸交流，又不想得罪美方，加上要選舉的民代不斷反映，近期在基層走市場、發春聯，遭遇民眾嗆聲指責的狀況愈來愈頻繁，盼黨中央與黨團盡速自此議題戰場脫身，避免一再被綠營操作，衝擊選情。

據了解，排除陸方最介意的20萬架無人機、海馬士套數跟飛彈減量、台灣之盾相關防空系統包括多種飛彈和智慧決策系統等，可能成為藍營選項之一，如此一來對陸、美都能有交代。倘若執政黨有意見，藍營即可轉守為攻。

國防特別條例議題山雨欲來，外委會上會期藍6綠6白1共13席，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣按慣例都排在外委會但不參與表決，本刊掌握，由於牽動表決結果，黨高層為求「票票入匭」，已透過多個管道，要求韓、江下會期改至其他委員會，預料外委會攻防將升溫。

