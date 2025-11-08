藍擬提名4人 綠3新人爭卡位

現任台北市中山大同區議員中，國民黨3席、民進黨3席、民眾黨1席，民進黨王世堅轉任立委後尚缺1席，不過王世堅選票結構多元，綠營選將要拿下王世堅的選票有難度。（本報資料照片）

台北市議員第四選區（中山、大同）應選8席，在超級吸票機、前議員王世堅轉任立委後，空出1席缺額，國民黨除現任3席確定參選外，以往都多提1席盼能「坐三望四」，不過選票可能會與民眾黨重疊；民進黨則有3名新人參戰，不過現任議員陳怡君身陷詐領助理費官司，也為選舉投下不小變數。

中山大同區現任議員藍、綠各3席，民眾黨1席。地方人士分析，此區雖然泛綠選民居多，但綠營選將要接收王世堅的選票恐有難度，王世堅不但是超級吸票機，且選票結構多元，也有來自支持前台北市長柯文哲的選民，可預期王世堅選票會流向各陣營，以往當選門檻約是1.4萬票，預估下屆可能是1.5萬票。

國民黨預計提名4席，除現任副議長葉林傳及議員陳炳甫、柳采葳繼續參選外，前立委羅淑蕾辦公室主任盧威確定投入選戰，被黨內視為美女刺客的國民黨新任國際部主任董佳瑜也被點名，不過有聲音指出她會參選港湖區議員，選區尚未確定。

地方人士說，葉林傳雖然遭起訴，但獲黨內提名應不是問題；中山大同是藍白合的示範選區，民眾黨議員林珍羽下屆也已經確定提名，如要藍白合，國民黨在新人提名就須避免選票重疊。

但該人士也說，歷屆國民黨都選上3席，但仍提名4席，藍白合最多是議題上的合作，選舉則是各自努力。

綠營人士分析，現任議員顏若芳、林亮君都將力拚連任，陳怡君雖身陷詐領助理費官司，但仍具初選資格；目前綠營有3位新人要卡位，分別是王世堅的助理賴俊翰，總統府副祕書長何志偉人馬、社運界人士朱政騏，以及海委會主委管碧玲女婿、前駐日大使謝長廷子弟兵林子揚。

民進黨正國會擬推出政治評論員溫朗東參選，但溫無法接受外交部長林佳龍力挺綠委林岱樺，已宣布退出派系和選舉。