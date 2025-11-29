藍擬提案修「國籍法」 姚嘉文反對：歷史經驗勿有外來政權

總統府資政姚嘉文今到嘉義市演講。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院國民黨團擬提案修「國籍法」，讓中國籍配偶參政不受「國籍法」限制，引起爭議。總統府資政姚嘉文今受邀到嘉義市演講時受訪說，這是錯誤的事情，從歷史經驗可知，台灣不要再有外來政權；要了解國家的領土、概念，如通過修法，恐讓中國可派人到台滲透，他一定反對。

姚嘉文今下午到台灣圖書室演講，宣傳新書《民主台灣一百年》，針對藍營修「國籍法」議題，他表示，蔣介石時期對國家定義是秋海棠疆域思維，但依照現有領土範圍、台澎金馬的國家定義，除此之外都屬於外國，藍營打算提案修法的目的，不是單純對國家的領土定義的不同，而是有政治目的、被人利用的手段。

姚嘉文表示，有些人文化上可稱中國是祖國，但政治上要很確定的知道領土及範圍，領土、國家範圍很重要，如「國籍法」通過修法，將讓中國可派人透過婚姻等管道滲透到台灣。

姚嘉文提到寫《民主台灣一百年》目的，就是將每個事件、每個時代串聯起來，了解事件發生的前因後果；從台灣歷史可知，台灣受國外的影響很大，以前的事情會影響現在、現在會影響未來，台灣現在面臨的問題，就是受50年前所影響，提醒從政者要有長遠眼光，做決策要了解過去、考量到未來。

他以二二八事件為比喻，有人主張要究責、清算，其實最重要的是吸取二二八事件經驗，台灣不要再有外來政權；過去甚至現在，很多人仍相信中國是祖國、中國很好，那是因為對中國、國際情勢不了解。

姚嘉文以新書提醒大眾，現在問題的發生與過往歷史有關，因此現在的所做所為要謹慎。(記者王善嬿攝)

